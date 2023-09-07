Bloomberg: відсутність Сі та Путіна на саміті G20 дає Байдену шанс привернути партнерів

Президент Джо Байден планує скористатися відсутністю двох ключових суперників на зустрічі лідерів Групи 20 у Нью-Делі цього тижня, щоб зробити новий крок до країн, заручитися підтримкою яких намагались Китай і Росія, пише Bloomberg.

Президент Росії Владімір Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін вирішили пропустити цьогорічну зустріч, даючи Байдену шанс відновити США як полярну зірку міжнародної системи. Він презентує США таким країнам, як Бразилія, Південна Африка та Індонезія, не кажучи вже про приймаючу країну, Індію, які прагнуть тісніших зв’язків з Китаєм і відмовилися стати на бік однієї зі сторін після вторгнення Росії в Україну.

Центральне місце в цих зусиллях займає прагнення збільшити фінансування та масштаби діяльності Світового банку та інших банків розвитку, щоб поглибити зв’язки зі світовими економіками, що розвиваються, і запропонувати альтернативу державному кредитуванню Китаю.

США також планують домагатися списання боргів для бідних країн і оголосити фінансування нових інфраструктурних проєктів. Після самміту Байден відвідає В’єтнам, щоб оголосити про комерційні угоди, які поглиблюють зв’язки з технологічним сектором країни, що розвивається.

Білий дім вважає це фінансування вирішальним на багатьох фронтах: як форму дипломатії м’якої сили, щоб переконатися, що проєкти підтримують високі стандарти праці та враховують клімат, і як противагу зусиллям Китаю та Росії посилити вплив у країнах стратегічне та економічне значення яких тільки починає зростати.

Здатність Байдена зробити таку презентацію залежатиме, звичайно, від його власної здатності бути присутнім. У першої леді Джилл Байден виявили позитивний результат на Covid-19, і якщо коронавірус пошириться на президента, він змушений буде скасувати заплановану поїздку. У середу він сказав, що пройшов тест і наразі здоровий.

Зусилля Байдена також залежатимуть від того, чи важають інші країни-учасниці G20 це зібрання все ще актуальним для керування світовою економікою. Напруженість через війну в Україні є лише останнім загостренням у різноманітній і часто хаотичній багатосторонній коаліції, тоді як Китай і Росія шукають інших майданчики для розширення свого впливу.

Путін планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії, що може ще більше підірвати міжнародні зусилля з ізоляції Пхеньяна.

Лідери, ймовірно, боротимуться до останньої хвилини, щоб знайти компроміс щодо формулювання, що описує війну Росії в Україні, і існує ризик, що група вперше з моменту свого заснування в 1999 році не опублікує спільного комюніке.

Тим часом Китай після запрошення трьох найбільших нафтогазових держав світу – Саудівської Аравії, Ірану та ОАЕ – на форум БРІКС побачив, що його вплив на енергетичні ринки зростає і це дало Пекіну важливу альтернативу G-20.

Венді Катлер, віце-президент Інституту політики азіатського суспільства, вважає, що склад цьогорічного саміту в Нью-Делі ускладнює доведення його актуальності.

«Відсутність Сі Цзіньпіна на цьогорічній зустрічі G-20 підкреслює, як ця група, яка колись сяяла серед своїх конкурентів, тепер намагається досягти значущих результатів у розпал геополітичної напруги», — сказала вона.

Сі також стикається зі зростаючими проблемами вдома, де його Комуністична партія бореться з економічними проблемами та зростанням безробіття серед молоді. Минулого місяця Байден назвав Китай «бомбою уповільненої дії», посилаючись на його економічні проблеми.

Однак Байден сподівається, що відносна стабільність економіки США зміцнить його позицію щодо американського лідерства і пом’якшить скептицизм щодо того, що республіканський Конгрес або повернення колишнього президента Дональда Трампа може підірвати будь-які дані американськими офіційними особами обіцянки.

Форум також дає Байдену шанс налагодити відносини з критично важливими партнерами. Помічники говорять, що він, ймовірно, поспілкується з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, навіть якщо вони не проведуть офіційної зустрічі.

Ця розмова в кулуарах може виявитися вирішальною для Байдена, який дуже хоче побачити збільшення видобутку нафти – і відповідне очікуване падіння цін на бензин – напередодні президентських виборів наступного року. Білий дім також намагався сприяти потенційній нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Чи не найважливішим результатом для Байдена може бути зміцнення його позицій до листопада, коли Сі може поїхати до Сан-Франциско, де США приймають щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

В останні місяці Пекін відвідав цілий десант офіційних осіб США, що викликало позитивні сигнали і припущення про те, що зустріч між двома лідерами готується.

«Очевидно, що відбулося тимчасове послаблення напруженості між Китаєм і США. Однак, незважаючи на це, китайським елітам буде важко знову відновити довіру до США», — вважає Ван Івей, колишній китайський дипломат і директор Інституту міжнародних відносин університету Женьмінь.