Bloomberg: Туреччина відправила до Литви літак-розвідник після порушень РФ повітряного простору країн НАТО

Після серії інцидентів із російськими літаками та дронами над країнами НАТО Туреччина розгорнула в Литві вдосконалений літак радіолокаційного спостереження AWACS.

Про це повідомляє Bloomberg.

Літак-радар AWACS здатен виявляти безпілотники та інші обʼєкти, які не фіксують наземні радари через низьку висоту польоту.

Тимчасове розгортання військ є жестом солідарності з іншими членами військового альянсу НАТО, повідомили джерела Bloomberg. Міноборони Туреччини інформацію не коментувало.

Нагадаємо, 10 вересня під час атаки Росії на Україну повітряний простір Польщі порушили російські БпЛА. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські безпілотники залетіли на територію Румунії. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Уламки безпілотників знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони, які не було збито. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи у середу для France 24 з Нью-Йорка, заявив, що НАТО слід “піднятися на сходинку вище” у випадку “нових російських провокацій”. Водночас він натякнув, що цього не слід доводити до збивання літаків.

Російські військові літаки, такі як гелікоптери та транспортні літаки, час від часу залітали у повітряний простір держав-членів НАТО протягом багатьох років. Військові експерти вважають ці вторгнення символічною демонстрацією зневаги до кордонів НАТО, а у випадку колишніх радянських держав, таких як Литва, Латвія та Естонія, сигналом того, що Москва не вважає їх незалежними країнами.