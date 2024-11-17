Політика

Bloomberg: Трюдо висловився на підтримку розмови Шольца з Путіним
17 Листопада 2024 14:20
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переговори, трюдо
Джастін Трюдо під час саміту керівників країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Лімі, Перу / Фото Bloomberg

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца безпосередньо поговорити з Володимиром Путіним у п’ятницю, заявивши, що припинення війни потребуватиме певної взаємодії з президентом Росії, пише Bloomberg.

Дзвінок Шольца з Путіним обурив президента України Володимира Зеленського, який у своєму відеозверненні заявив, що Росія заслуговує на ізоляцію, а телефонний дзвінок – це «саме те, чого Путін давно хотів». Деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца, заявивши, що воно демонструє слабкість і мало вплине на Путіна.

Однак, відповідаючи на запитання про дзвінок Шольца, Трюдо сказав, що добре мати відкриту лінію зв’язку з Путіним.

«Ми всі розуміємо, як важливо домогтися припинення насильства в Україні, припинення конфліктів по всьому світу», – сказав Трюдо в Перу, де він брав участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. «Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні».

Трюдо додав, що Канада та її союзники, як і раніше, тісно взаємодіють із Зеленським. «Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень довіри, який я відчуваю до Володимира Путіна, зараз, імовірно, перебуває на найнижчому рівні», – сказав він.

Він сказав, що Канада віддана перемозі України і хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше. «Можливо, найближчими місяцями це може статися», – сказав він, не вдаючись у деталі.

Але, за його словами, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме від США збереження позицій під час вступу на посаду адміністрації Дональда Трампа.

«Давайте будемо цілком відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову США від підтримки України», – сказав Трюдо.


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