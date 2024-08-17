Лонгріди

Bloomberg: Союзники України спостерігають за її просуванням у Росії й шукають сенс цієї операції
17 Серпня 2024 09:23
читать на русском →
курська операція
Українські військовослужбовці везуть вказівник населеного пункту «Любимівка» Курської області / Фото AP Photo

Союзники Києва здебільшого утримуються від засудження українського наступу на російську територію на тлі невизначеності щодо кінцевої мети операції, яка прагне перекроїти карту війни, яку Кремль веде вже 2,5 року.

Як пише Bloomberg, кілька союзників по НАТО підтримали рішення України направити війська в західну частину Курської області – перша окупація російської території з часів Другої світової війни – і назвали операцію законною формою самооборони проти агресивної війни Москви.

Однак деякі з них публічно і приватно висловлюють побоювання, посилаючись на ризик того, що ескалація бойових дій може відволікти такі необхідні війська від крихкої лінії фронту і посіяти розкол серед прихильників Києва.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто став найвисокопоставленішим чиновником в Організації Північноатлантичного договору, який відкрито розкритикував цей крок, який він назвав ескалацією, яка відсуває припинення вогню «все далі і далі».

Але ці коментарі викликали швидку відсіч з боку його начальника, прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, уряд якої заявив, що прагнення Італії до перемир’я не змінює повної підтримки Києву з боку Риму. За словами людей, знайомих із перебігом її думок, тепер вона суворо стежить за публічними заявами з приводу конфлікту, намагаючись не допустити розбіжностей у правлячій коаліції.

Домінуючим фактором є відсутність ясності щодо цілей наступу, який застав союзників України зненацька. Один високопоставлений чиновник сказав, що якщо метою президента Володимира Зеленського є отримання козиря, то час нападу може зіграти не на його користь.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца відреагував стримано. Заступник прессекретаря уряду Вольфганг Бюхнер не став оцінювати достоїнства нападу, зазначивши, що його «підготували, вочевидь, в обстановці великої секретності і без зворотного зв’язку».

Оцінка Берліна з приводу використання техніки для вторгнення, до якої входили бойові машини піхоти Marder німецького виробництва, стане частиною «інтенсивного діалогу» з союзниками, сказав Бухнер.

Досі Україна розхвалювала цей маневр як тактичну перемогу. Відтоді як 6 серпня її війська увірвалися через кордон, військові України заявляють, що захопили понад 1000 квадратних кілометрів території та прийняли капітуляцію найбільшої групи російських солдатів від початку війни в лютому 2022 року.

За словами прессекретарки Міністерства оборони США Сабріни Сінгх, ранні повідомлення свідчать, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з України в район Курська, щоб допомогти перешкодити цим зусиллям.

Представник Пентагону раніше заявила, що вторгнення відповідає політиці Вашингтона щодо використання Україною зброї, яку постачає Америка. У четвер вона сказала, що США «все ще намагаються дізнатися більше» про цілі України.

Союзники по НАТО вважають малоймовірним, що Україна зможе утримати російську територію. За межами Курська українські війська вчинили напади на енергетичні об’єкти, розташовані далеко на російській території, а Київ також контролює рейди в Бєлгородську область Росії, розташовану поруч із Курськом, хоча і за участю російських антикремлівських добровольців.

Найсильнішу підтримку Києву надали східноєвропейські члени НАТО. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив цього тижня, що вторгнення не змінило підтримку Варшави «ні на йоту».

«Ми підтримуємо Україну в оборонній війні, і тут нема чого обговорювати», – сказав Туск, відмахнувшись від побоювань з приводу використання Києвом західної зброї на території Росії. «Я знаю, і ми всі знаємо, які ризики».

Наступ знову порушив питання про введення українськими союзниками обмежень на використання своєї зброї в Росії. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав операцію «Курськ» «хорошим знаком».

«Іншим хорошим знаком був би дозвіл використовувати можливості дальнього радіусу дії і те, що у вас є для ураження цілей у глибині території противника, – і ми будемо лобіювати це», – сказав Кащюнас.

Тоді як країни Балтії та Велика Британія були одними з членів НАТО, які домагалися дозволу Києву завдавати ударів по цілях у глибині території Росії, інші країни, включно зі США та Німеччиною, чинили опір таким проханням.

У ширшому сенсі, удар у межах російських кордонів може змінити уявлення про бойові сили України. Дональд Дженсен, старший радник з Росії та Європи Інституту миру США, сказав, що відчуття того, що Україна програє війну, тепер змінилося «одним махом».

«Ми бачимо, що українці креативні, ефективні, добре керовані», – сказав Дженсен. «Вони дуже вміло вибрали слабке місце в російській дислокації по всій країні і скористалися ним».


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Серпня 2024 11:35

Російські війська наближаються до Покровська
17 Серпня 2024 12:18

The Washington Post: Наступ України зриває секретні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією
17 Серпня 2024 11:44

Російські війська обстріляли Козачу Лопань під Харковом: загинула жінка
17 Серпня 2024 11:12

На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника і відібрали в нього зброю
17 Серпня 2024 10:41

Росія стверджує, що Україна використовувала західні ракети для руйнування мосту в Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки