Bloomberg: Путін переконаний, що переможе Україну

Президент Росії Володимир Путін все більше переконується в тому, що російські збройні сили переживуть Україну, особливо в умовах, коли США та Євросоюз займаються конфліктами на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Кремль вважає, що йому вдасться зберегти контроль над територіями на півдні та сході України.

Путін прагне убезпечити ці території, дочекавшись, поки в США та Європі накопичиться втома від бойових дій, і чинити тиск на Україну, щоб змусити її шукати шляхи врегулювання.

Після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном Путін відвідав південний військовий штаб Росії, де провів брифінг про перебіг бойових дій в Україні.

Українські війська досягли певних успіхів, відвойовуючи населені пункти та продовжуючи контрнаступ, проте Росія стверджує, що ці спроби були відбиті.

США та союзники по НАТО поставили Україні озброєння на мільярди доларів, проте такі проблеми, як скорочення фінансування та політичні зрушення у Європейському союзі, ускладнюють підтримку України.

В умовах конфлікту, що триває, запеклі бої йдуть на сході і північному сході України, причому Міністерство оборони Великобританії зазначає, що Росія проводить найбільшу наступальну операцію з січня (мається на увазі активність на Авдіївському напрямку).

Незважаючи на оптимізм Путіна, у російській еліті існує похмура оцінка перспектив “сво”, як називають у РФ загарбницьку війну проти України.

У той же час, коли США та інші союзники НАТО заявляють про свою постійну підтримку України, ситуація на Близькому Сході може відвернути увагу світової громадськості.

Президент США Джо Байден запросив 61,4 млрд доларів як допомогу Україні, але є побоювання, що фокус може зміститися через конфлікт між Ізраїлем та Хамасом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що зосередження уваги США на Близькому Сході може прискорити досягнення цілей Кремля за рахунок уповільнення постачання зброї до України.