Bloomberg: На зустрічі лідерів ЄС Мерц різко розкритикував Орбана

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зрив обговорень щодо потреб безпеки ЄС під час зустрічі в Копенгагені. Суперечка відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захистити себе від російських загроз і підтримати Україну.

Про це пише Bloomberg.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко висловився на адресу Віктора Орбана під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені в середу, звинувативши угорського прем’єра у зриві дискусій про потреби безпеки блоку.

Реклама

Реклама

Ця сварка є останнім проявом роздратування ЄС Орбаном, який використовував своє вето для блокування санкцій проти Росії та виступає проти заявки України на членство в ЄС. Вона сталася на тлі труднощів блоку в узгодженні планів відновлення оборони на фоні низки недавніх порушень російськими літаками повітряного простору.

“Це було напружено, це був особливо захоплюючий європейський саміт”, — сказав Орбан у середу ввечері в інтерв’ю провладному сайту Mandiner, посилаючись на суперечливі теми порядку денного.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі наголосила, що недавні загрози дронами “вимагають сильної та рішучої реакції й відповіді від Європи”, підкресливши, що “кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр у Європі мають бути в безпеці”.

Однак пропозиція комісії щодо створення “стіни від дронів”, яка увійшла до нещодавнього плану з посилення військових можливостей ЄС, отримала прохолодний прийом під час обговорення в середу.

“Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати, дрони все одно будуть залітати в Європу”, — сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Водночас Фредеріксен, яка приймала зустріч, заявила, що все ще підтримує загальну концепцію.

“Ми повністю згодні, що нам потрібно інвестувати набагато більше в технології дронів, у протидію дронам, але також у нові технології та інновації”, — додала вона.

Італія та Іспанія наполягали, що оборонні плани комісії мають допомогти всьому континенту захиститися, а не лише зміцнити східний фланг ЄС, в іншому випадку оборона ЄС не буде ефективною.

“Кордони Європи будуть у безпеці лише тоді, коли всі кордони Європи будуть у безпеці”, — сказав голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Лідери домовилися повернутися до обговорення на іншому саміті в Брюсселі через два тижні, коли комісія, виконавчий орган ЄС, має представити дорожню карту зі зміцнення оборони ЄС до 2030 року.