Bloomberg: Китай впроваджує обмеження проти “тіньового флоту” РФ

Деякі оператори терміналів у ключовому нафтовому порту Китаю Ціндао, який обробляє близько шостої частини імпорту нафти країни, введуть нові обмеження для старих танкерів. Крок спрямовано проти суден, що перевозять нафту під санкціями з Ірану та інших сумнівних постачальників.

Про це пише Bloomberg.

Серед заходів — заборона швартування танкерів віком 31 рік і більше, а також суден, які змінили свою ідентифікацію в Міжнародній морській організації або мають недійсні сертифікати. Ці дії набудуть чинності з 1 листопада.

Обмеження були запроваджені після того, як у серпні США наклали санкції на оператора нафти, розташованого в портовій зоні Дунцзякоу Ціндао, звинувативши його в отриманні іранської нафти, яка була перевезена судном, що вже перебувало під санкціями Вашингтона. Це викликало занепокоєння, що суворіші покарання можуть ще більше порушити імпорт нафти Китаєм. Дипломати з Пекіна виступили проти таких заходів.

Нове повідомлення було підписано чотирма операторами порту Хуандао, що входить до більшого порту Ціндао, включаючи Qingdao Shihua Crude Oil Terminal Co., яка є спільною власністю адміністрації порту Ціндао та підрозділу Sinopec Group. Якщо оператори порту відмовлять судну, воно не зможе швартуватися в цьому районі протягом одного року.

Інші судна, що заходять у порт провінції Шаньдун, також будуть оцінюватися за системою балів, яка визначає профіль ризику суден на основі таких факторів, як вік і покриття відповідальності за забруднення. Танкерів із низьким рейтингом також можуть позбавити права на швартування.

Більш широкий порт Ціндао вважається великим хабом для іранської нафти, яка надходить у Китай. За даними аналітичної компанії Kpler, цього року порт приймає близько 300 000 барелів нафти на день з Близького Сходу, попри те, що офіційні дані показують відсутність імпорту нафти з Ірану з середини 2022 року.

За словами старшої ринкової аналітикині Vortexa Емми Лі, нові заходи, ймовірно, матимуть обмежений вплив на загальний імпорт такої чутливої нафти до Китаю.

“Частка порту Ціндао в імпорті нафти провінції Шаньдун вже зменшилася з понад 40% у 2020 році до приблизно 20% з 2024 року, оскільки сусідні порти в останні роки розширили кількість причалів для дуже великих нафтових танкерів. Його роль у роботі з високоризиковими танкерами також відносно незначна в порівнянні з іншими портами Шаньдуну”, — сказала Лі.

Зазвичай нафта, що завантажується в іранських портах, прямує з Перської затоки до вод біля Малайзії або до іншого пункту перевалки, де її перевантажують з одного танкера на інший у відкритому морі. На ділянці маршруту від Перської затоки до Малайзії часто використовуються судна, що вже перебувають під санкціями США, а потім сиру нафту передають до так званого “тіньового флоту” для завершальної частини подорожі.

Тіньовий флот РФ

Нагадаємо, що наразі близько 17% всіх діючих танкерів у світі становить російський “тіньовий флот”, тобто кожен шостий танкер належить до цієї категорії.

На початку 2025 року аналітики нарахували 940 суден у складі “тіньового флоту” Росії, що на 45% більше, ніж роком раніше. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, його чисельність зараз сягає близько 1000 суден із загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Більшість із них — старі та дешеві танкери, якими Росія експортує нафту та нафтопродукти.

19 вересня Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає додаткові обмеження, спрямовані безпосередньо на “тіньовий флот” країни-агресора.