Політика

Bloomberg: Кремль мобілізує свої сили

12 Жовтня 2022 13:25
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війна

Росія збільшує постачання палива своїм військовим частинам поблизу та всередині України, пише Bloomberg.

Причому постачання досягло найвищого рівня з моменту вторгнення.

Кремль мобілізує свої сили проти контрнаступу Києва, робить висновок видання.

Постачання бензину, дизпалива та авіагасу підрозділам Міноборони Росії у шести регіонах, що межують з Україною, та у “Л/ДНР” у вересні зросли майже до 220 тисяч тонн, свідчать розрахунки Bloomberg, засновані на аналізі залізничних даних.

Це приблизно в чотири рази більше, ніж роком раніше, і перевищує постачання у березні, першому місяці після вторгнення.


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