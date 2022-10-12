Bloomberg: Кремль мобілізує свої сили

Росія збільшує постачання палива своїм військовим частинам поблизу та всередині України, пише Bloomberg.

Причому постачання досягло найвищого рівня з моменту вторгнення.

Кремль мобілізує свої сили проти контрнаступу Києва, робить висновок видання.

Постачання бензину, дизпалива та авіагасу підрозділам Міноборони Росії у шести регіонах, що межують з Україною, та у “Л/ДНР” у вересні зросли майже до 220 тисяч тонн, свідчать розрахунки Bloomberg, засновані на аналізі залізничних даних.

Це приблизно в чотири рази більше, ніж роком раніше, і перевищує постачання у березні, першому місяці після вторгнення.