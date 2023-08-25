Політика

Bloomberg: Іран домовився зі США про пом’якшення санкцій

25 Серпня 2023 21:16
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сша, іран

Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом’якшення санкцій. Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з РФ.

“Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану”, – пише Bloomberg.

У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року. Видання зазначає, саме це стало однією з причин нещодавнього зниження цін на нафту.

А поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.


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