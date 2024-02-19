Блокада кордону: Кубраков провів термінові переговори з Польщею

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, у соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Кубраков заявив, що “жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів”.

За його словами, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами “для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами”.

“Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом”, – заявив Кубраков.