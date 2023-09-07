Політика

Блінкен відвідав Ягідне Чернігівської області

7 Вересня 2023 18:58
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чернігов, блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав село Ягідне у Чернігівській області, де російські окупанти у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних, і був вражений наслідками російської агресії проти України.

Про це пише пресслужба Держдепу США.

“Все це зводиться до людського виміру, до життів, історій чоловіків, жінок і дітей – таких як чоловіки, жінки і діти, які ув’язнені в підвалі цієї будівлі поруч з нами… І це лише одна будівля в одному селі, в одній громаді в Україні, і це історія, яку ми бачили знову, і знову, і знову”.

Держсекретар США наголосив, що російська окупаційна армія продовжує здійснювати звірства на території України, і нагадав про вчорашній обстріл Костянтинівки в Донецькій області, жертвами якого стали 16 осіб.

“Але ми також бачимо дещо інше, що є неймовірно потужним, і це надзвичайна стійкість українського народу… українці об’єднуються, щоб знешкодити боєприпаси і міни, і все відбудувати – буквально повернути землю, яку у них забрали. Ми дуже пишаємося тим, що є партнерами України у всіх цих зусиллях”, – підкреслив Блінкен.


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