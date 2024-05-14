Блінкен розповів про майбутню безпекову угоду між США та Україною

Безпекова угода між США та Україною націлена на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, повідомляє ЛІГА.net.

“Згідно з нашою десятирічною угодою, США підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до протиповітряної оборони, від дронів до розмінування”, – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що якщо на Україну хто-небудь нападе, то Вашингтон “негайно” співпрацюватиме з Києвом на найвищому рівні, щоб узгодити, як країна зможе відбити загрозу.

Також Блінкен заявив, що безпекова угода між Україною та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського військово-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі виробляти свої боєприпаси та артилерію.

“Ресурси України мають величезне значення для успіху на полі бою. Україна виробляє нові різновиди дронів, які успішно уникають виявлення. І це якраз те, що живить розвиток української оборонної промисловості, де працюють тисячі талановитих людей. Зараз питання в тому, щоб розширити це виробництво, не втративши духу інновацій і експериментів”, – наголосив політик.