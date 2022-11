Блінкен: Атаки РФ не зламають волю України

Ракетні обстріли РФ не зламають волю українського керівництва до справедливого завершення війни і США підтримають його у цьому, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що готовий до дипломатичних дій, спрямованих на справедливе припинення війни, розпочатої Росією. Відповіддю Росії стала нова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України – ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно”, – написав Блінкен у твіттері у вівторок увечері.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia's response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes.