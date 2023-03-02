Кримінал

Блекаут в Аргентині: половина мешканців країни залишилася без електрики

2 Березня 2023 08:12
48
читать на русском →
електропостачання, аргентина

Понад 20 мільйонів мешканців Аргентини залишилися без електрики, повідомляє газета La Nacion.

За інформацією видання, на тлі 35-градусної спеки на пасовищах сталася пожежа, яка зачепила високовольтну лінію електропередачі, через що, у свою чергу, від мережі відключилася атомна електростанція «Атуча I».

Через надзвичайну подію, що сталася близько 16:00 за місцевим часом 1 березня, без світла залишилися більшість столичного району Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини.

Без електрики залишилося близько 40% споживачів, або приблизно шість мільйонів будинків. Крім того, стався збій у роботі транспорту, а виробничі підприємства зупинилися. Також проблема вплинула на водопостачання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2023 09:58
7

Словаччина хоче передати Україні десять винищувачів
2 Березня 2023 08:52
57

Під Харковом ворог застосував ударний безпілотник
2 Березня 2023 08:40
26

Кількість загиблих під завалами будинку у Запоріжжі зросла до трьох
2 Березня 2023 08:27
26

За добу знищено близько 715 окупантів – Генштаб
2 Березня 2023 06:53
79

ISW: персонал МАГАТЕ опинився у “пастці” на ЗАЕС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки