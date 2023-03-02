Блекаут в Аргентині: половина мешканців країни залишилася без електрики

Понад 20 мільйонів мешканців Аргентини залишилися без електрики, повідомляє газета La Nacion.

За інформацією видання, на тлі 35-градусної спеки на пасовищах сталася пожежа, яка зачепила високовольтну лінію електропередачі, через що, у свою чергу, від мережі відключилася атомна електростанція «Атуча I».

Через надзвичайну подію, що сталася близько 16:00 за місцевим часом 1 березня, без світла залишилися більшість столичного району Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини.

Без електрики залишилося близько 40% споживачів, або приблизно шість мільйонів будинків. Крім того, стався збій у роботі транспорту, а виробничі підприємства зупинилися. Також проблема вплинула на водопостачання.