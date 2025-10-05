Біткоїн оновив історичний максимум: вперше перевищив $125 тисяч

Курс біткоїна встановив новий історичний рекорд. У неділю, 5 жовтня, за даними провідних бірж — Binance, Coinbase та Kraken — вартість першої криптовалюти вперше в історії перевищила позначку $125 000 за монету.

За інформацією Binance, внутрішньоденний максимум сягнув $125 504, тоді як на Coinbase ціна піднімалася до $125 245, а на Kraken — до $125 120. За даними аналітичної платформи CoinDesk, на піку торгів біткоїн навіть короткочасно досяг $125 708.

Згідно з повідомленням Reuters, новий історичний максимум став результатом зростання попиту з боку інституційних інвесторів і подальших вливань у спотові біткоїн-ETF. Протягом останніх трьох днів у ці інструменти надійшло понад $3,2 млрд.

Фахівці зазначають, що з початку року біткоїн подорожчав більш ніж на 60%, а лише за останній місяць — на 12%. Поточна ринкова капіталізація BTC перевищила $2,4 трлн, що є рекордним показником за всю історію крипторинку.

Аналітики пов’язують новий стрибок також із зниженням процентних ставок у США та очікуваннями подальшого послаблення монетарної політики Федеральної резервної системи.

На ринку поки зберігається висока волатильність: після досягнення піку котирування BTC опустилися до рівня $124 800–$124 900, однак утримуються вище історичного порогу.

Експерти прогнозують, що у разі закріплення біткоїна вище $125 000 він може відкрити шлях до нової психологічної позначки — $130 000.