Bitcoin Magazine Ukraine об’єднує професійне ком’юніті в Україні, – інвестор Сергій Тронь

Провідне видання, присвячене криптовалюті – Bitcoin Magazine Ukraine – має едукаційну функцію та об’єднує майнерів з усієї України.

Про це заявив криптоінвестор, власник White Rock Management Сергій Тронь, виступаючи на конференції Bitcoin 2023 у Маямі (США).

«Значну роль у популяризації біткоїна в Україні відіграє наш проєкт Bitcoin Magazine Ukraine. Ми з командою шукали комʼюніті, яке могло б розділити з нами основні цінності біткоїна, і свій вибір зупинили на команді професіоналів, яка створила український офіс світового видання з найкращим контентом та експертизою», – зазначив Сергій Тронь.

За його словами, головна мета його проекту – просвітницька. Команда видання забезпечує доступ спільноти до світових спікерів та лідерів думок в індустрії, а також збирає топів і майнерів-початківців в одному місці, допомагаючи налагодити комунікацію.

«Bitcoin Magazine надає українцям світовий контент із кращою аналітикою, право самим обирати та визначати майбутні ризики. Криптограмотність є ключовим фактором майбутнього розвитку, тому потрібна реалізація освітніх проєктів», – пише криптоінвестор.

У його найближчих планах – провести масштабну конференцію в Україні із запрошенням найбільш авторитетних спікерів та експертів криптогулазі з усього світу. Також плануються щомісячні зустрічі Bitcoin Magazine в Україні задля масштабування та інтеграції українських талантів у світову індустрію.

Також під час конференції обговорювалися тренди криптовалютного ринку. За словами Сергія Тронь, головний з них – досягнення вуглецевої нейтральності у видобутку криптовалют.

За словами інвестора, компанія White Rock Management дотримується цього принципу і є на 100% дружньою до навколишнього середовища. Адже майнінг криптовалют відбувається за допомогою енергії від гідрогенерації або потокового газу. WRM є членом усіх міжнародних асоціацій із захисту клімату, а також відповідає корпоративним нормам ESG.

«Впевнений, що серед майнерів зелена енергетика в найближчий час стане ще популярнішою. Вже існують проєкти, що використовують сонячну енергію, але їхній недолік у низькій ефективності за рахунок постійної подачі енергії. Успішно розвиваються проєкти з майнінгу на атомній генерації, переважно у США. Майнери перебувають у постійному пошуку альтернативних джерел електроенергії, які не застосовуються в класичному виробництві», – пише Сергій Тронь.

Також, виступаючи на конференції Bitcoin 2023, криптоінвестор зазначив головні проблеми та здобутки криптогалузі в Україні. Головний позитив – легалізація галузі, яка стане стимулом для економічне зростання, залучення інвестицій, створення робочих місць та сприятиме інноваціям у країні.

За його словами, позитивним фактором для енергосистеми є синхронізація енергосистеми України з Entso-E (з березня 2022 року), що дозволяє вийти на преміальні ринки Європи. При цьому через війну була серйозно пошкоджена енергетична інфраструктура, що не дозволяє істотно наростити експорт, а будівництво нових ЛЕП, відновлення пошкоджених і модернізація існуючих – це тривалі й капіталомісткі процеси.

«Отже, що на нас чекає тривалий період, коли генерація буде обмежена спадом споживання, а також мережевими проблемами. Хоча в перспективі виробництво цифрових активів може стати ефективним і необхідним інструментом для енергосистеми України у післявоєнні роки», – резюмував Сергій Тронь.