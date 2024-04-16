Білий дім виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги України

У понеділок Білий дім заявив, що виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Про це повідомляє Axios.

“У понеділок Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні”, – йдеться у повідомленні.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу у понеділок, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю не прийматимуть.

“Окремий проєкт фактично не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу”, – сказала Жан-П’єр, закликавши натомість Палату представників прийняти сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів.

Раніше під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім проти окремого законопроєкту, що діятиме лише щодо Ізраїлю.