Політика

Білий дім виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги України

16 Квітня 2024 10:20
читать на русском →
ізраїль, сша, допомога, україна
Білий дім / Getty Images

У понеділок Білий дім заявив, що виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Про це повідомляє Axios.

“У понеділок Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні”, – йдеться у повідомленні.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу у понеділок, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю не прийматимуть.

“Окремий проєкт фактично не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу”, – сказала Жан-П’єр, закликавши натомість Палату представників прийняти сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів.

Раніше під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім проти окремого законопроєкту, що діятиме лише щодо Ізраїлю.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Квітня 2024 12:19

Без допомоги союзників шансів перемогти у нас не буде – Зеленський
16 Квітня 2024 11:31

“Ворог зміг знищити Трипільську ТЕС, оскільки в нас закінчились ракети для її захисту” – Зеленський
16 Квітня 2024 11:18

Готував замах на голову Херсонської ОВА: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ
16 Квітня 2024 10:25

Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов загинув на війні
16 Квітня 2024 09:25

Захист Америкою ізраїльського неба викликає заздрість та іронію в Україні − WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки