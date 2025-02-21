Білий дім врахував зауваження Києва в угоді про корисні копалини, – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні оновлений варіант угоди про видобуток корисних копалин, у якому враховано деякі занепокоєння Києва.

Про це повідомляє Axios із посиланням на п’ять джерел, зокрема посадовців з України та США.

За словами співрозмовників, оновлений документ містить суттєві зміни й тепер відповідає українському законодавству. Зокрема, було вилучено пункт про підпорядкування угоди суду Нью-Йорка.

“В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству”, – сказало джерело Axios.

Джерела також зазначають, що деякі помічники Володимира Зеленського радять йому підписати оновлену угоду, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом.