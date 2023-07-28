Політика

Біля Старомайорського 60 російських десантників вивели з ладу техніку і відмовилися воювати

28 Липня 2023 18:55
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генштаб

Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.


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