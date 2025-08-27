Біля румунського кордону в Карпатах знайшли рештки двох тіл

Минулої ночі співробітники ДПСУ під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин натрапили на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами.

Про це повідомили в ДПСУ.

Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток прикордонники поінформували співробітників поліції.

“Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року”, — розповіли в ДПСУ.

Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив чоловіку штраф.

Також днями ще один людський скелет виявили в горах прикордонники відділу “Шибени” в Івано-Франківській області. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також поінформували співробітників Національної поліції.