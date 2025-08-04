Біля берегів Ємену затонув човен із 150 мігрантами: щонайменше 54 людини загинули

Біля узбережжя Ємену затонув човен із приблизно 150 мігрантами. За інформацією місцевих органів охорони здоров’я, загинули щонайменше 54 людини, ще десятки вважаються зниклими безвісти, пише Reuters.

Трагедія сталася поблизу району Ахвар у провінції Аб’ян на березі Аравійського моря. Рятувальні роботи тривають.

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Міжнародна організація з міграції наголошує, що Ємен залишається ключовим транзитним пунктом для африканських мігрантів, які намагаються дістатися країн Перської затоки в пошуках заробітку. Більшість перетинає протоку Баб-ель-Мандеб у вкрай небезпечних умовах.

Цей маршрут вважається одним із найінтенсивніших і найризикованіших у світі. Лише з початку 2024 року до Ємену прибули понад 60 тисяч мігрантів.