Біля берегів Норвегії помер “російський кит-шпигун”

Навесні 2019 року норвезькі рибалки помітили кита-білуху зі збруєю для встановлення екшен-камери. На упряжці вони виявили напис логотип санкт-петербурзької компанії “Спорядження” і напис латиницею “Equipment St. Petersburg”. Кит виявляв ознаки одомашнення: почувався комфортно серед людей, просив їжу, приносив і подавав кинуті у воду предмети.

Кита прозвали Хвалдимир: hval з норвезької перекладається як “кит”, а другу частину імені запозичили у російського президента, повідомляє норвезький мовник NRK

31 серпня тіло кита виявили рибалки. Спочатку вони подумали, що перекинувся човен, але, підпливши ближче, впізнали білуху. Загибель Хвалдимира підтвердила некомерційна організація із захисту тварин Marine Mind. Причина смерті білухи поки невідома, фахівці проводитимуть розтин.