Більшість українців ставляться до поляків краще, ніж до російськомовних співгромадян (опитування)

Українці ставляться до поляків краще, ніж до російськомовних співгромадян. Про це йдеться в результатах опитування від Київського міжнародного інституту соціології.

Так, у респондентів запитали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками різних етнічних груп. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена сім’ї), максимальна — 7 (не пускав би в Україну).

Опитування показало, що респонденти краще ставляться до україномовних українців (2,03).

Потім ідуть поляки (2,93), російськомовні українці (2,95), громадяни Канади та США отримали по 3,04 і 3,07 відповідно.

Згідно з опитуванням, більшість українців готові допустити представників цих груп як членів своєї сім’ї та близьких друзів.

Трохи гірше своє ставлення респонденти висловили до французів і євреїв-мешканців України (3,35 і 3,39).

Передостанні місця в соціальній дистанції посідають африканці, роми, росіяни-мешканці України, а також білоруси-мешканці України.

При цьому найгірше українці ставляться до росіян, які проживають на території Росії. Так, 80% опитаних заявили, що не пустили б їх в Україну навіть як туристів.

Опитування проведене КМІС за власною ініціативою протягом 29 вересня — 9 жовтня 2023 року. Опитано телефоном 1010 дорослих українців (18 років і старше) на всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка вибірки — не більше 3,4%.