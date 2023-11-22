Більшість американців виступають за додаткову допомогу Україні

55% американців підтримують надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на дані національного опитування від NBC News

Згідно з опитуванням, 26% респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні, тоді як 29% заявили, що схиляються до цього. Водночас 43% опитаних виступили проти.

Виборці демократів значно більше підтримують допомогу Україні: 77% висловились за додаткове фінансування та військову допомогу Києву, порівняно з лише 35% прихильників республіканців.

Згідно з дослідженням, загалом американські виборці, незалежно від партійної приналежності, більше підтримують збільшення фінансування для зміцнення безпеки на південному кордоні США, ніж підтримку інших країн, що перебувають у конфліктах, − 74%. Для порівняння, серед інших країн найбільшу підтримку має гуманітарна допомога Сектору Гази – 58%.