Суспільство

Більше тисячі росіян задонатили на дрони для ГУР

21 Березня 2024 13:01
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Під час благодійного збору на закупівлю партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів”, – йдеться у повідомленні.

 У розвідці зазначили, що пік донатів на дрони для українських розвідників  від громадян РФ збігся із проведенням так званих “виборів путіна”.

“Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави”, – додали в ГУР.


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