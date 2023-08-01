Lavina casino – українське онлайн казино. Офіційний сайт грального закладу працює на українському ринку гемблінгу з 2019 року. Платформа має дозвіл на надання послуг гравцям від міжнародного регулятора Кюрасао. З інформацією можна ознайомитись на сайті Лавина казино. Казино Лавина часто з’являється в різноманітних рейтингах на сайтах-оглядачах і має переважно позитивні відгуки.

Плюси і мінуси Лавина казино

Гравці виділяють такі вагомі переваги грального закладу:

Ігрові автомати від ліцензованих провайдерів Igrosoft, Blueprint Gaming, Thunderkick тощо.

Мінімальний депозит – 50 грн.

Можливість встановити мобільний додаток на комп’ютер з Віндовс або смартфон на базі Android.

Наявність акцій, турнірів та бонусних пропозицій.

Можливість отримати VIP-статус в програмі лояльності.

Наявність демонстраційного режиму слотів.

Окрім ігрових автоматів на сайті гемблінг платформи доступні карткові та настільні ігри. Також на сторінці casino Lavina можна грати на гривні проти справжнього круп’є в режимі реального часу.

Слабкі сторони Лавина казіно

У казино є й недоліки. У гравців немає можливості зв’язатися зі спеціалістами служби підтримки в Live-чаті. Для вирішення проблем та питань необхідно звертатись в Telegram або писати листа на електронну пошту грального закладу. Також гравцям бракує регулярних розіграшів лотерей та швидких онлайн-ігор. У казино відсутній бонус за досягнення нового рівня в програмі лояльності. На новому етапі гемблер отримує лише більший відсоток кешбеку і підвищений коефіцієнт обміну балів на реальні гроші.

Реєстрація в казино Lavina

Створити обліковий запис у гральному закладі можуть повнолітні громадяни України. Зареєструватися можна за допомогою електронної пошти, соціальних мереж або номера телефону. Після вибору способа реєстрації відвідувачу потрібно заповнити реєстраційну форму та вибрати валюту. В Лавина казино вход здійснюється з використанням логіна та пароля, вказаних під час створення акаунту. Після першої авторизації на сайті гравцеві варто пройти ідентифікацію. Верифікація на платформі не обов’язкова. При цьому адміністрація казино залишає за собою право в будь-який момент зробити запит на отримання скан-копій персональних документів користувача.

Кращі бонуси Лавіна казіно

Лавіна казино пропонує своїм клієнтам такі заохочення:

Вітальний пакет. Бонус на будь-який депозит починаючи з 11 внесення до 300%. Кешбек до 11%. Персональний бонус від менеджера. Сюрприз на день народження для VIP клієнтів.

Також бонусні кошти або фріспіни можна отримати за актуальним промокодом.

Вітальний пакет

В рамках вітального пакета новим клієнтам Лавина казино надає грошовий бонус на внесені перші 10 депозитів. За перше поповнення дарують +100% до суми внесення. Мінімальний розмір внесення – 100 грн. Вейджер – х14. На відіграш дають 24 години.