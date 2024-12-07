Політика

Bild: Сім’я Асада вже втекла до Росії
7 Грудня 2024 12:36
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сірія
На старій світлині зображено сім'ю Асадів: сирійський диктатор Башар Асад (зараз 59 років) та його дружина Асма (зараз 49 років, у центрі), їхній старший син Хафез аль-Асад, донька Зейн аль-Асад (21 рік, праворуч) та молодший син Карім аль-Асад (19 років) / Фото hassan_siala_official_official/Instagram

Дружина Асада Асма і троє його дітей минулого тижня вирушили до Росії, пише Bild. Його зять, як стверджується, вирушив до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Асма Ассад (49 років) народилася в Лондоні і є громадянкою Великої Британії. Фінансовий аналітик вийшла заміж за Башара Асада 2000 року. У травні цього року в неї було діагностовано лейкемію, після того, як у 2018 році в неї вже було діагностовано рак грудей, який вона перемогла.

Сам Асад у п’ятницю все ще перебував у Сирії, за даними WSJ. The Telegraph повідомляє, що єгипетські та йорданські чиновники закликали Асада також втекти з країни – і потім сформувати уряд у вигнанні. Однак посольство Йорданії у Вашингтоні пізніше спростувало це повідомлення.

На тлі наступу повстанців США та Йорданія закликали своїх громадян покинути Сирію. Ситуація з безпекою в Сирії залишається непередбачуваною, йдеться в попередженні на сайті посольства США в Сирії, яке призупинило свою діяльність у країні з 2012 року.

Уряд США закликав своїх громадян негайно покинути країну, поки вони ще можуть вилетіти з Дамаска рейсами комерційних авіакомпаній.


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