Bild: Сім’я Асада вже втекла до Росії

Дружина Асада Асма і троє його дітей минулого тижня вирушили до Росії, пише Bild. Його зять, як стверджується, вирушив до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Асма Ассад (49 років) народилася в Лондоні і є громадянкою Великої Британії. Фінансовий аналітик вийшла заміж за Башара Асада 2000 року. У травні цього року в неї було діагностовано лейкемію, після того, як у 2018 році в неї вже було діагностовано рак грудей, який вона перемогла.

Сам Асад у п’ятницю все ще перебував у Сирії, за даними WSJ. The Telegraph повідомляє, що єгипетські та йорданські чиновники закликали Асада також втекти з країни – і потім сформувати уряд у вигнанні. Однак посольство Йорданії у Вашингтоні пізніше спростувало це повідомлення.

На тлі наступу повстанців США та Йорданія закликали своїх громадян покинути Сирію. Ситуація з безпекою в Сирії залишається непередбачуваною, йдеться в попередженні на сайті посольства США в Сирії, яке призупинило свою діяльність у країні з 2012 року.

Уряд США закликав своїх громадян негайно покинути країну, поки вони ще можуть вилетіти з Дамаска рейсами комерційних авіакомпаній.