Bild пише, що Берлін нібито готується до війни з Росією. У НАТО спростували

Журналісти німецького таблоїда Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу написали, що Збройні сили Німеччини нібито готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. В Альянсі заявили, що ця стаття ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм, і “нічого спільного з реальністю він не має”.

У секретному документі Міноборони Німеччини йдеться про нібито детальний “шлях до конфлікту” між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс відреагував на публікацію.

За його словами, Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який “завжди є вигаданою ситуацією”.

“Сценарії раніше були повністю вигадані з вигаданими країнами та географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати реальні країни та географічні регіони”, – пояснив Сартс, додавши, що навчальний документ спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.