Суспільство

Бійці ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки

12 Жовтня 2023 18:06
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війна

Воїни ССО на Авдіївському напрямку за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки.

“Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії”, – йдеться у повідомленні ССО.

Зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.

Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:

  • п’ять танків;
  • одна БМП;
  • один БТР;
  • один бронеавтомобіль “Тигр”;
  • десятки одиниць живої сили противника.

“Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами”, – додали військові.


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