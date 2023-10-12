Бійці ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки

Воїни ССО на Авдіївському напрямку за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки.

“Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії”, – йдеться у повідомленні ССО.

Зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.

Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:

п’ять танків;

одна БМП;

один БТР;

один бронеавтомобіль “Тигр”;

десятки одиниць живої сили противника.

“Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами”, – додали військові.