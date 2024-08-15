Суспільство

Бійці ССО показали успішну засідку на росіян в Курській області
15 Серпня 2024 18:56
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курська операція
Ілюстративне фото / Сили Спеціальних Операцій

Воїни ССО знищили у Курській області десяток росіян за одну операцію. Відео операцї ССО опублікували у соцмережах.

“Під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ. Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССО”, – йдеться у повідомленні.


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