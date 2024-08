Бійці ССО показали успішну засідку на росіян в Курській області

Воїни ССО знищили у Курській області десяток росіян за одну операцію. Відео операцї ССО опублікували у соцмережах.

“Під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ. Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССО”, – йдеться у повідомленні.

Kursk region. Dozen of killed russian soldiers , that's result of successful ambush done by Ukrainian SOF 8th regiment operators.



