Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі перенесено

Бій між британцем Тайсоном Ф’юрі та українцем Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі перенесли на початок 2024 року, повідомив iFL TV промоутер українського боксера Олександр Красюк.

«Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми вже давно у боксі і знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не змусити», – заявив Красюк. Він також додав, що офіційна інформація про перенесення бою може з’явитися наступного тижня.

Раніше про перенесення поєдинку повідомив промоутер британського боксера Френк Уоррен, пояснивши це тим, що Ф’юрі потрібен час на відновлення та підготовку після бою з французом Френсісом Нганну, який пройшов наприкінці жовтня. Британець тоді переміг роздільним рішенням суддів.