Політика

Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
17 Липня 2024 11:37
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Мар’яна Безугла / Facebook

17 липня народна депутатка Мар’яна Безугла вийшла з фракції Слуги народу за власною заявою.

Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, таким чином у партії залишається 233 людини.

Співголова партії Європейська солідарність Ірина Геращенко заявила, що Безугла є мажоритарницею, отже, це не означатиме втрату мандату.

Сама Безугла опублікувала заяву про свій вихід із партії у своєму Facebook.

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції „Слуга Народу“. Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня. А що ж Президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із „професіоналів“. Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо», — написала вона.


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Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
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