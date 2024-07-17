Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”

17 липня народна депутатка Мар’яна Безугла вийшла з фракції Слуги народу за власною заявою.

Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, таким чином у партії залишається 233 людини.

Співголова партії Європейська солідарність Ірина Геращенко заявила, що Безугла є мажоритарницею, отже, це не означатиме втрату мандату.

Сама Безугла опублікувала заяву про свій вихід із партії у своєму Facebook.

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції „Слуга Народу“. Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня. А що ж Президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із „професіоналів“. Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо», — написала вона.