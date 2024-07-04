Суспільство

Безпілотники ГУР атакували Тамбовський пороховий завод
4 Липня 2024 21:50
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росія
Вибух на території Тамбовського порохового заводу / Скриншот з відео

Тамбовський пороховий завод вчергове був атакований ударними безпілотниками. Як повідомляє hromadske, уразив ворожу ціль дрон ГУР МО.

За офіційною російською інформацією, 4 липня два ударні безпілотники були націлені на пороховий завод та “завдяки системам ППО успішно збитті”.

Не дивлячись на офіційну заяву, на відео, яке було опубліковане місцевими помітно, як один з ударних безпілотників уражає завод.

20 червня 2024 року на території Тамбовського порохового заводу стався вибух, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Окрім цього, на початку 2024 року, 19 січня завод вже був атакований ударним безпілотником.


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