Безпілотники ГУР атакували Тамбовський пороховий завод

Тамбовський пороховий завод вчергове був атакований ударними безпілотниками. Як повідомляє hromadske, уразив ворожу ціль дрон ГУР МО.

За офіційною російською інформацією, 4 липня два ударні безпілотники були націлені на пороховий завод та “завдяки системам ППО успішно збитті”.

Не дивлячись на офіційну заяву, на відео, яке було опубліковане місцевими помітно, як один з ударних безпілотників уражає завод.

Беспилотник в очередной раз атаковал тамбовский пороховой завод, утверждает «Твердый знак Тамбов» pic.twitter.com/hVBeGsM4sL — AB (@ABnewsReal) July 4, 2024

20 червня 2024 року на території Тамбовського порохового заводу стався вибух, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Окрім цього, на початку 2024 року, 19 січня завод вже був атакований ударним безпілотником.