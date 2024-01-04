Без інструктажу МЗС нардепи можуть не виїхати за кордон  

Для виїзду у відрядження за кордоном з нового року народним депутатам до заяв будуть необхідні “тези” від Міністерства закордонних справ для його офіційних заяв і коментарів на міжнародній арені.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на розпорядження спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука

У документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав “роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон”.

Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту.

Після цих погоджень заява направляється Стефанчуку.

