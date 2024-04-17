Політика

Без допомоги США Харків може стати “другим Алеппо”, – Терехов

17 Квітня 2024 15:14
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війна
Наслідки нещодавнього удару по Харкову / Фото: The Guardian

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що місто ризикує стати “другим Алеппо”, якщо в США не проголосують за нову військову допомогу. 

Про це Терехов сказав виданню The Guardian.

Він розповів, що Росія змінила тактику, намагаючись знищити електропостачання міста та тероризувати його 1,3 мільйона мешканців, обстрілюючи житлові райони.

Терехов зазначив, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі “застряг” в Конгресі, має “вирішальне значення для нас” і закликав Захід знову зосередитися на війні.

“Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо”, – сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке посилено бомбили російські та сирійські урядові сили в розпал громадянської війни в країні десять років тому.


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