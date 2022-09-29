Економіка

Берегова охорона Швеції повідомляє про четвертий витік на трубопроводах Nord Stream

29 Вересня 2022 08:21
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північний потік

Як передає Reuters, берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу на пошкоджених трубопроводах Nord Stream, повідомив газеті Svenska Dagbladet речник берегової охорони.

«Двоє з цих чотирьох знаходяться у винятковій економічній зоні Швеції», — сказала газеті представник берегової охорони Дженні Ларссон.

Дві інші діри знаходяться у виключній економічній зоні Данії.

Європейський Союз підозрює, що за витоками газу на підводних російських трубопроводах до Європи стоїть саботаж, і пообіцяв «рішучу» відповідь на будь-яке навмисне порушення його енергетичної інфраструктури.


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