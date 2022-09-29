Берегова охорона Швеції повідомляє про четвертий витік на трубопроводах Nord Stream

Як передає Reuters, берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу на пошкоджених трубопроводах Nord Stream, повідомив газеті Svenska Dagbladet речник берегової охорони.

«Двоє з цих чотирьох знаходяться у винятковій економічній зоні Швеції», — сказала газеті представник берегової охорони Дженні Ларссон.

Дві інші діри знаходяться у виключній економічній зоні Данії.

Європейський Союз підозрює, що за витоками газу на підводних російських трубопроводах до Європи стоїть саботаж, і пообіцяв «рішучу» відповідь на будь-яке навмисне порушення його енергетичної інфраструктури.