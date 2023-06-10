Суспільство

Бельгія виділила Україні 1,5 млн євро для подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС

10 Червня 2023 19:14
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гуманітарна допомога, бельгія, каховська гес

Уряд Бельгії виділив 1,5 мільйона євро на придбання генераторів через бельгійську команду швидкої допомоги b-fast. Ця допомога має важливе значення для українських областей, що постраждали від терористичної атаки ворога на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

«Дякую Уряду Бельгії за оперативне рішення про допомогу Україні. Додаткове обладнання допоможе енергетикам оперативніше впоратися з наслідками повені, яка сталася через теракт росіян на Каховській ГЕС. Ми дуже цінуємо підтримку партнерів у ці складні для України часи», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 8 червня на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР – OECD) Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен досягли домовленості про надання Україні бельгійською стороною аварійних генераторів для подолання наслідків повені через катастрофу на Каховській ГЕС.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Бельгія спрямувала до України чотири вантажі гуманітарної допомоги у вигляді обладнання вагою понад 36 тонн.3912:15


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