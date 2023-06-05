Бельгія розслідує, як її зброя опинилась на території Росії

Прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що його уряд запросить в України роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про те, що гвинтівки, вироблені в Бельгії, використовувалися проукраїнськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії, повідомляє Reuters.

Washington Post повідомила 3 червня, що бійці “Російського добровольчого корпусу” та Легіону “Свобода Росії”, які воюють на боці України і наприкінці травня проникли в Білгородську область, використали автомобілі, спочатку надані Україні Сполученими Штатами та Польщею, та були озброєні гвинтівками бельгійського та чеського виробництва.

“Наше Міністерство оборони та його спецслужби розпочали розслідування та запитують інформацію, щоб встановити, що саме сталося”, – заявив Де Кроо в ефірі бельгійського Radio 1.

“Європейська зброя доставляється в Україну за умови, що вона використовується на території України з метою захисту цієї території. І ми ведемо суворий контроль, щоби переконатися, що це так”, – зазначив він.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.