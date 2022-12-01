BBC: Відео із закликами вбивати українців збирають мільйони переглядів у тіктоці

Аналітична платформа NewsGuard заявляє, що знайшла у тіктоці десятки відео з мільйонними переглядами, які популяризують насильство найманців російської “приватної військової компанії Вагнера”.

Про це свідчить новий звіт платформи, пише Александра Фуше для BBC News.

Одним з найпопулярніших є відео страти вагнерівця Євгена Нужина – колишнього в’язня, що сидів за вбивство й був завербований “ПВК Вагнера” для війни в Україні. Потрапивши в полон, він казав, що здався добровільно, бо хоче воювати на боці України, але потрапив під обмін.

У листопаді у телеграм-каналі Grey Zone, який пов’язують із “ПВК Вагнера”, з’явилося відео із заголовком “Молот відплати”, на якому Нужина забивають кувалдою.

Аналітики кажуть, що відео вбивства Нужина у різних форматах переглянули на тікток не менше 900 тисяч разів, поки платформа не видалила запис.

NewsGuard також виявив, що алгоритм тіктоку підштовхує користувачів до жорстокого контенту “Вагнера”.

Коли аналітик ввів слово “Вагнер”, панель пошуку тіктоку запропонувала опції: “кара Вагнера” і “кувалда Вагнера”. Той самий пошук російською мовою привів до пропозицій “ЧВК Вагнера”, “кувалда Вагнера” та “оркестр Вагнера”. Група називає своїх бійців “музикантами”.

Крім того, аналітики знайшли на платформі відео, що пропагують насильство щодо українців: заклики вбивати українців, оскільки вони нібито “нацисти”.

В компанії TikTok відреагували на звинувачення й заявили, що боротимуться з контентом, який порушує політику платформи.

“У принципах нашої спільноти чітко вказано, що ми не дозволяємо використовувати нашу платформу для погроз чи підбурювання до насильства”.

Сьогодні багато відео, виявлених NewsGuard, більше не були доступні на платформі.

“ПВК Вагнера” – російський неофіційний військовий підрозділ, бійці якого беруть участь в операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною.

Законодавчо його діяльність ніяк не врегульована та формально підпадає під статтю “найманство”. Бійців “ПВК Вагнера” підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.