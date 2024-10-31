Батько отримав довічне за систематичне гвалтування та сексуальне насилля над доньками

40-річний сумчанин отримав довічне за систематичне ґвалтування однієї доньки та сексуальне насильство щодо іншої.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та прокуратурі Сумської області.

Правоохоронці з’ясували, що з весни 2022 року батько багатодітної родини систематично ґвалтував свою на той час 13-річну доньку. При цьому він користувався безпорадним станом дівчини та її легкою розумовою відсталістю.

“При цьому один із братів декілька разів бачив, як батько примушує його сестру робити те, чого вона не хоче. Зі слів хлопчика, сестра кричала та пручалась, однак батько на це не звертав уваги”, – додали в прокуратурі.

Розслідування встановило, що взимку 2023 року через дії 40-річного чоловіка зазнала шкоди інша дитина – він вчинив сексуальне насильство щодо 10-річної доньки.

Злочинні дії кривдника над дітьми припинилися лише в грудні 2023 року, коли старша донька наважилася поділитися пережитим із дорослими. Згодом про досвід насильства розповіла і молодша дівчинка.

Суд визнав їхнього батька винним у зґвалтуванні та сексуальності насильстві – його засудили до довічного позбавлення волі.

“У суді обвинувачений свою провину не визнав. Попри це, зібраних доказів було достатньо для ухвалення найсуворішого покарання”, – зауважили в прокуратурі.