Банки Китаю надають Росії мільярдні позики – FT

Китайські банки активно видавали позики Російській Федерації через відтік західних кредиторів у зв’язку з повномасштабною війною проти України. Про це повідомляє Financial Times.

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року західні регулятори почали застосовувати суворі санкції проти країни-агресора, вводячи обмеження і закликаючи банки припинити операції з Москвою. Тепер китайські кредитори заповнюють цю “прогалину”.

За аналізом фахівців Київської школи економіки, найбільші чотири банки Китаю збільшили свій вплив на російський банківський сектор в чотири рази з лютого до березня минулого року. Це – Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Agricultural Bank of China Ltd. На початку 2022 року вони мали загальний вплив на РФ в обсязі $2,2 млрд, але до кінця березня поточного року ця сума зросла практично до $10 млрд, за даними Центробанку Росії.

Заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко вказав, що кредити, надані китайськими банками російським банкам і кредитним організаціям, часто замінюють долари і євро на юані, що свідчить про ефективність санкцій.