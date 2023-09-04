Економіка

Банки Китаю надають Росії мільярдні позики – FT

4 Вересня 2023 11:15
читать на русском →
росія, китай

Китайські банки активно видавали позики Російській Федерації через відтік західних кредиторів у зв’язку  з повномасштабною війною проти України. Про це повідомляє Financial Times.

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року західні регулятори почали застосовувати суворі санкції проти країни-агресора, вводячи обмеження і закликаючи банки припинити операції з Москвою. Тепер китайські кредитори заповнюють цю “прогалину”.

За аналізом фахівців Київської школи економіки, найбільші чотири банки Китаю збільшили свій вплив на російський банківський сектор в чотири рази з лютого до березня минулого року. Це – Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Agricultural Bank of China Ltd. На початку 2022 року вони мали загальний вплив на РФ в обсязі $2,2 млрд, але до кінця березня поточного року ця сума зросла практично до $10 млрд, за даними Центробанку Росії.

Заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко вказав, що кредити, надані китайськими банками російським банкам і кредитним організаціям, часто замінюють долари і євро на юані, що свідчить про ефективність санкцій.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
4 Вересня 2023 11:55

В Румунії відреагували на падіння російських БПЛА на території країни
4 Вересня 2023 10:52

Російські “шахеди” влучили по території Румунії
4 Вересня 2023 09:57

Резніков подав до Ради заяву про відставку
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки