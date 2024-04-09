Банківський депозит залишається найпривабливішою інвестицією для населення, – інвестор фонду N1 Никита Ізмайлов

Загальне збільшення депозитів фізичних осіб на 1,6% – до 1,07 трлн грн свідчить про те, що такі вкладення залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом для українців.

Як повідомляють Українські новини, про це заявив інвестор профільного фінтех-фонду N1 Никита Ізмайлов з посиланням на офіційний звіт Національного банку.

Засновник профільного фінтех-фонду N1 Никита Ізмайлов

На думку Ізмайлова, українські банки навіть у непростих умовах зберігають стабільну депозитну базу, причому зростає частка строкових вкладень.

“Банківський депозит залишається найпривабливішим для фізосіб, і, що важливо (особливо в непрості часи), гарантованим державою на 100% на час дії воєнного стану +3 місяці після. Жоден інший інвестиційний напрям не надає людям таких можливостей. І не тільки в частині стабільності, захищеності, а й технологічності”, – заявив інвестор фонду N1.

За словами Никити Ізмайлова, цей тренд вловили і банківські фінтехи, які продовжують розвивати свою технологічність, що дає ефективні результати.

“Достатньо проаналізувати дані Фонду гарантування вкладів фізосіб за кількістю вкладників-фізосіб, і ми побачимо, що найбільша їхня частина – 96,7% (65,4 млн осіб) припадає саме на ТОП-15 найбільших роздрібних банків, які активно розвивають віддалені сервіси. Українці дедалі менше ходять до банківських відділень і дедалі більше послуг отримують у мобільних застосунках та інтернет-банкінгах. Тому у банків просто немає вибору – вони продовжать підвищувати свою технологічність”, – переконаний Никита Ізмайлов.

За словами інвестора фонду N1, така конкуренція вигідна споживачам, адже боротьбу за клієнта виграє той, хто запропонує кращі умови. Ізмайлов уточнює, що необанки мають для цього більше можливостей і напрацювань, і мають намір використовувати весь свій технологічний потенціал.

Також Никита Ізмайлов припустив, що велику увагу банки приділятимуть соціальним проєктам і пропозиціям для волонтерів, щоб зробити максимально зручним і технологічним процес збору коштів на ЗСУ та інші потреби українців.

Крім того, інвестор фонду N1 спрогнозував, що нові технології торкнуться не тільки депозитних, а й кредитних продуктів, зокрема, розстрочки, купівлі частинами і класичних кредитних карток. Никита Ізмайлов наводить офіційну статистику НБУ, згідно з якою обсяг гривневого кредитування фізосіб у лютому 2024 року зріс на 1%, а з початку року – на 3,7% (до 218,3 млрд грн).

За словами інвестора фонду N1, цього року банки працюватимуть над розширенням можливостей для кредитування населення або поліпшенням кредитних умов.

“Людей насамперед цікавлять спецпропозиції, розширення партнерських програм, кешбеки, знижки та подібні речі. Упевнений, що банки продовжать працювати над тим, щоб наситити ними кредитні продукти. А ще оптимізуватимуть роботу своїх скорингів і розраховуватимуть на адекватне обслуговування кредитів з боку населення. Ми вже бачимо тут поліпшення відносин: за інформацією Нацбанку, частка непрацюючих кредитів у портфелі фізосіб за 2023 рік скоротилася з 30,4% до 23,5%, а в січні-2024 ще до 22,8%. Розраховуємо на подальший прогрес, який дає нам змогу мінімізувати ризики й домагатися поліпшення кредитних умов”, – підсумував інвестор фонду N1 Никита Ізмайлов.

Довідка: Никита Ізмайлов є засновником профільного фінтех-фонду N1, до якого входить платіжна система Asquad, стартап з технологією Tap to phone Transenix, а також необанк sportbank, який він створив разом із відомим підприємцем Денисом Саприкіним.