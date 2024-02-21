Суспільство

Балістика, Х-22 і дрони: Як Сили оборони відбили чергову повітряну атаку

21 Лютого 2024 07:23
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Мобільні вогневі групи відбивають повітряну атаку ворога / Фото: Суспільне

Вночі 21 лютого сили протиповітряної оборони знищили 13 “шахедів” та керовану авіаційну ракету Х-59, якими росіяни атакували Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

“У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” (Приморсько-Ахтарськ – рф.)”, – йдеться у повідомлені.

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти “шахедів” у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

“Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей”, – зазначили в Повітряних Силах.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.


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Балістика, Х-22 і дрони: Як Сили оборони відбили чергову повітряну атаку
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