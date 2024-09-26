Байден зустрівся із Зеленським у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джозефом Байденом.

“Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці”, – сказав Байден, приймаючи Зеленського в Овальному кабінеті, повідомляють західні медіа.

Зеленський, як і збирався, представив байдену План перемоги України.

“Сьогодні ми готуємося до узгодження деталей, щоб посилити цей план, скоординувати наші позиції, і наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків”, – сказав Зеленський.

Байден зазначив, що Штати мають посилити українські позиції на фронті та в майбутніх перемовинах.

“Тому я радий сьогодні оголосити новий пакет допомоги на 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону зібрати всі кошти, що залишились для допомоги до кінця мого терміну (президентського) 20 січня”, – пояснив Байден.

Також американський лідер сказав, що США допомагають Україні на її шляху до НАТО і ЄС.