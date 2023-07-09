Байден знов наполягає – Україна не готова до членства в НАТО

Україна ще не готова до членства в НАТО, і війна має закінчитися, перш ніж альянс зможе розглянути можливість додати Київ до своїх лав, заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN.

Хоча обговорення неминучого членства України в НАТО є передчасним, США та їхні союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати президента Володимира Зеленського та його сили безпекою та озброєнням, необхідним для того, щоб спробувати покласти край війні з Росією, сказав Байден Фаріду Закарі з CNN.

Байден розмовляв із Закарі напередодні його тижневої поїздки до Європи, яка включає саміт НАТО в Литві, де війна Росії в Україні та прагнення Зеленського до членства в НАТО будуть одними з ключових питань, які постають на зустрічі.

«Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», – сказав Байден. «Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте — і я маю на увазі те, що я говорю — ми сповнені рішучості використати кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов’язання, яке ми всі взяли, незважаючи ні на що. Якщо війна йде, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якби це було так».

Байден сказав, що він довго розмовляв із Зеленським про це питання, сказавши, що він сказав українському президенту, що США продовжуватимуть забезпечувати безпеку та озброєння для України, як це робиться для Ізраїлю, поки триває процес.

«Я вважаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — сказав Байден, зазначивши, що він відмовився від вимог президента Росії Володимира Путіна перед війною про зобов’язання не приймати Україну, оскільки альянс дотримується «політики відкритих дверей».

«Але я вважаю, що передчасно говорити, закликати до голосування, знаєте, зараз, тому що є інші вимоги, яким потрібно відповідати, включаючи демократизацію та деякі з цих питань», — сказав Байден.

Зустріч НАТО також відбувається в той момент, коли Швеція прагне приєднатися до Західного альянсу, що наштовхнулося на опір з боку Туреччини та Угорщини. Байден сказав, що він оптимістично налаштований щодо того, що Швецію врешті-решт приймуть до НАТО, зазначивши, що ключовий противник, Туреччина, прагне модернізувати свій флот F-16 разом із Грецією, яка проголосувала за прийняття Швеції.

Щодо касетних боєприпасів: у п’ятницю Білий дім оголосив, що США вперше надсилають Україні касетні боєприпаси, що було зроблено для того, щоб допомогти збільшити запаси боєприпасів у Києві під час контрнаступу проти Росії. Байден сказав, що це було «важке рішення» дати Україні суперечливу зброю, але він переконаний, що це необхідно.

«Це війна, пов’язана з боєприпасами. І ці боєприпаси у них закінчуються», – сказав Байден.