Байден заявив про реальність загрози застосування Путіним ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є “реальною”.

Про це пише Reuters.

Президент Америки наголосив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї.

“Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально”, – заявив Байден.