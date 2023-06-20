Політика

Байден заявив про реальність загрози застосування Путіним ядерної зброї

20 Червня 2023 09:40
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путін, байден, ядерна зброя

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є “реальною”.

Про це пише Reuters.

Президент Америки наголосив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї.

“Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально”, – заявив Байден.


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