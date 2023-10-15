Байден запропонує надати Ізраїлю та Україні пакет допомоги на понад $2 млрд

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України сягатиме значно більше 2 мільярдів доларів, передає Reuters.

Салліван в інтерв’ю телеканалу CBS «Face the Nation» сказав, що президент США Джо Байден цього тижня матиме інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакету.

Боротьба республіканців з вибором спікера Палати представників після того, як прихильники партії жорсткої лінії усунули Кевіна Маккарті майже два тижні тому, призвела до затримки прийняття закону, зазначає агенство.

“Байден розглядав бюджетний запит, який об’єднує допомогу для Ізраїлю, України та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців скоротити гроші для Києва.

Відповідаючи на запитання, чи буде запит стосуватися 2 мільярдів доларів, Салліван сказав: «Ну, ця цифра буде значно більшою, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні та допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористичною загрозою»”, – повідомляє Reuters.