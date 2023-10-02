Президент США Джо Байден запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні і закликав республіканців у Конгресі дотриматися свого слова про допомогу на тлі російської агресії.

“Я сподіваюся, що мої друзі по той бік (політичних поглядів) дотримуються свого слова про допомогу Україні. Вони сказали, що будуть підтримувати Україну окремим голосуванням. Ми не можемо, за жодних обставин, зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана. Я очікую, що спікер (Палати представників) дотримуватиметься свого зобов’язання щодо схвалення (закону) і необхідної допомоги Україні в той час, коли вона захищається від агресії”, – заявив Байден на брифінгу в Білому домі.

Він зазначив, що серед республіканців і демократів, як у Палаті представників, так і в Сенаті, переважна більшість законодавців, які підтримують Україну.

“Давайте проголосуємо за це (допомога для України). Припиніть грати в ігри”, – закликав Байден.

Також він звернувся до українців з упевненістю в продовженні підтримки з боку США.

“Я хочу запевнити союзників США, американців та українців. Ви можете покластися на нашу підтримку”, – запевнив Байден.