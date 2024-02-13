Байден закликав Конгрес негайно схвалити пакет з допомогою Україні

Президент США Джо Байден закликав нижню палату Конгресу США — Палату представників — негайно підтримати законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій Білим домом.

«Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, поки війська рф продовжують атакувати, а путін мріє підкорити український народ», — сказав Байден.

Він наголосив: якщо не протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки США будуть «значними» — і союзники, і супротивники візьмуть це до уваги.

Байден закликав Палату представників негайно надіслати цей двопартійний документ йому на стіл, щоб він міг підписати його як закон.

Він додав, що цей закон дозволить підтримувати здатність України захищатися від агресії росії; забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту свого народу від терористичного угруповання ХАМАС та забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу.