Байден викликав Трампа на дебати

Президент США Джо Байден погодився на дебати зі своїм опонентом Дональдом Трампом.

Відповідне відео опубліковано в Х Байдена.

За словами президента, у 2020 році Трамп двічі програв йому дебати, і «відтоді не зʼявлявся» на таких заходах.

“Тепер він поводиться так, ніби хоче знову посперечатися зі мною. Ну, покращ мій день, друже”, — наголосив Байден.

На початку березня колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного главу Сполучених Штатів Джо Байдена на дебати “будь-де, будь-коли”.