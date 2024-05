Байден викликав Трампа на дебати

Президент США Джо Байден погодився на дебати зі своїм опонентом Дональдом Трампом.

Відповідне відео опубліковано в Х Байдена.

За словами президента, у 2020 році Трамп двічі програв йому дебати, і «відтоді не зʼявлявся» на таких заходах.

“Тепер він поводиться так, ніби хоче знову посперечатися зі мною. Ну, покращ мій день, друже”, — наголосив Байден.

На початку березня колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного главу Сполучених Штатів Джо Байдена на дебати “будь-де, будь-коли”.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u