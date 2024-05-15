Політика

Байден викликав Трампа на дебати

15 Травня 2024 17:13
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байден, трамп
Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден погодився на дебати зі своїм опонентом Дональдом Трампом.

Відповідне відео опубліковано в Х Байдена.

За словами президента, у 2020 році Трамп двічі програв йому дебати, і «відтоді не зʼявлявся» на таких заходах.

“Тепер він поводиться так, ніби хоче знову посперечатися зі мною. Ну, покращ мій день, друже”, — наголосив Байден.

На початку березня колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного главу Сполучених Штатів Джо Байдена на дебати “будь-де, будь-коли”.


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